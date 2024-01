Das LEGO-Set zu Zelda soll 2024 tatsächlich erscheinen und es gibt neue Gerüchte dazu

Würde heute ein LEGO-Set zu The Legend of Zelda angekündigt werden, wäre wohl niemand mehr überrascht. Noch vor einigen Jahren schien das sehr abwegig, doch inzwischen gibt es LEGO-Sets zu Super Mario, Sonic, Horizon, dem Atari 2600 und Animal Crossing. Dass Zelda auch noch folgt, scheint nur logisch.

Und genauso soll es in diesem Jahr kommen, schenkt man neuen Gerüchten Glauben. LEGO-Leaker „1414falconfan“, dem Nintendo Everything bescheinigt, ein „treffsicherer Informant“ innerhalb der LEGO-Community zu sein, behauptet nämlich, dass ein solches Zelda-Set im September erscheinen wird.

So ähnlich fing es auch an, bevor Nintendo und LEGO die Zusammenarbeit für Animal Crossing offiziell machten. Das Zelda-Set soll demnach 2.500 Teile stark sein und den Deku-Baum abbilden. Das wäre natürlich eine ziemlich sichere Wahl.

Euch kommt das bekannt vor? Nicht von Ungefähr. Das Gerücht um den Deku-Baum aus LEGO-Steinen kam schon vor ziemlich genau einem Jahr auf. Damals hieß es, es würde sich um ein 2-in-1-Set handeln, das beliebig variiert werden kann. Entweder könne man den Deku-Baum im Ocarina-of-Time-Stil mit grünen Blättern versehen oder wie in Breath of the Wild mit pinkem Blattwerk.

Anschließend war LEGO gegen die Verbreitung von Bildern vorgegangen. Und bereits Monate zuvor hatte man klargestellt, dass man alle Entwürfe beim Ideas-Programm ablehnen würde, die im Zusammenhang mit The Legend of Zelda stehen. Schon das nahmen Fans damals als eindeutigen Hinweis in Richtung eines Zelda-Sets.

Offiziell ist bis heute nichts.

