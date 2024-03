Spyro- und Crash-Bandicoot-Entwickler trennt sich von Activision und erklärt Unabhängigkeit

„Indie“ sein ist nicht leicht. Aber deutlich risikoreicher als unter den Fittichen großer Publisher und Konsolenhersteller zu arbeiten, kann es wohl aktuell auch kaum sein.

Das dachte sich jetzt vielleicht auch Toys for Bob. Der Entwickler von Spyro Reignited Trilogy und Crash Bandicoot wird sich von Activision trennen und ein privates Studio werden, gab das Unternehmen bekannt.

„Diese Gelegenheit ermöglicht es uns, zu unseren Wurzeln als kleines und flexibles Studio zurückzukehren“, erklärt Toys for Bob in der Ankündigung. „Um diese Neuigkeiten noch spannender zu machen, prüfen wir eine mögliche Partnerschaft zwischen unserem neuen Studio und [Activisions Muttergesellschaft] Microsoft“

„Und während wir uns noch in den Anfängen der Entwicklung unseres nächsten neuen Spiels befinden und noch weit davon entfernt sind, irgendwelche Ankündigungen zu machen, freut sich unser Team darauf, neue Geschichten, neue Charaktere und neue Spielerlebnisse zu entwickeln.“

Die volle Nachricht zur frisch erklärten Unabhängigkeit des Studios lest ihr im Detail hier.

