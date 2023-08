Nintendo-Geschäftsbericht: Astronomische neue Zahlen für Pokémon und Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo hat den aktuellen Geschäftsbericht für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Alle kommunizierten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023. Mit dabei sind wie immer auch aktualisierte Gesamtverkaufszahlen von First-Party-Software, hier allen voran Zelda: Tears of the Kingdom, das im Mai erschienen ist.

Bei nunmehr 18,51 Millionen verkauften Einheiten steht Tears of the Kingdom, nachdem bereits kurz nach dem Launch die 10 Millionen Einheiten von Nintendo kommunziert wurden. Es war damit das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Reihe. Tears of the Kingdom hat damit auch gute Chancen, zu Breath of the Wild aufzuschließen. Das dürfte aber noch eine Weile dauern. Breath of the Wild steht inzwischen bei astronomischen 30,65 Millionen verkauften Einheiten.

Nintendo berichtet dank Tears of the Kingdom übrigens das stärkste erste Quartal für die Switch seit Veröffentlichung der Konsole. Das erste Quartal des Geschäftsjahrs besticht normalerweise nicht durch aueßrgewöhnlich starke Zahlen, doch Zelda ändert das natürlich. Dass die Switch ausgerechnet im siebten Jahr in stärkstes erstes Quartal hinlegt, ist dennoch beachtlich.

Die Switch selbst steht zum 30. Juni 2023 bei weltweit 129,53 Millionen verkauften Geräten. Im zurückliegenden Quartal wurden 3,91 Millionen verkauft. Auch auf das Konto von Mario Kart 8 Deluxe gehen weitere 1,67 Millionen verkaufte Einheiten im zurückliegenden Quartal. Davon träumen viele Spiele – die brandneu sind. Nintendo hebt im Geschäftsbericht hervor, dass hier auch Der Super Mario Bros. Film positive Auswirkungen gehabt hätte.

Auch zu Pokémon Karmesin und Purpur gibt es neue Zahlen. Die aktuelle Pokémon-Generation steht zum 30. Juni 2023 bei 22,66 Millionen verkauften Einheiten und schließt damit fast zu Schwert und Schild auf, das bei 25,92 Millionen steht. Karmesin und Purpur werden diese Zahl knacken, denn schon jetzt steht diese Generation um vier Millionen Einheiten besser da als Schwert und Schild im Vergleichszeitraum.

Die weiteren, aktualisierten Zahlen:

Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 Millionen

Animal Crossing: New Horizons – 42,79 Millionen

Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 Millionen

Zelda: Breath of the Wild – 30,65 Millionen

Super Mario Odyssey – 26,44 Millionen

Pokémon Schwert & Schild – 25,92 Millionen

Pokémon Karmesin & Purpur – 22,66 Millionen

Super Mario Party – 19,39 Millionen

Zelda: Tears of the Kingdom – 18,51 Millionen

New Super Mario Bros. Deluxe – 16,17 Millionen

