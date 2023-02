Offizielles LEGO-Set zu The Legend of Zelda könnte kommen, doch es wird wohl verdammt teuer

Schon vor einigen Monaten stellte LEGO klar, dass es alle Entwürfe beim Ideas-Programm ablehnen würde, die im Zusammenhang mit The Legend of Zelda stehen. Einige Fans haben bereits spekuliert, dass LEGO die Ideen ablehnt, weil sich ein eigenes Set zu Link und seinen Freunden in der Mache befindet. Nun werden erste Gerüchte laut, die erste Details zum kommenden LEGO-Set verraten könnten.

LEGO-Set mit Deku-Baum soll kommen

Das Gerücht stammt aus dem Eurobricks-Forum. Dort postete ein User erste Informationen zum vermeintlich kommenden LEGO-Set. Die Details hat er nach eigenen Angaben von einer bezahlten Umfrage, an der er durch Zufall teilnahm. Die deutsche Website Promobricks berichtet.

Demnach ist der große Deku-Baum das erste LEGO-Set aus The Legend of Zelda. Der Baum sei wohl ein 2-in-1-Set, das beliebig variiert werden kann. Entweder können wir den Deku-Baum im Ocarina-of-Time-Stil mit grünen Blättern versehen oder wie in Breath of the Wild mit pinkem Blattwerk.

Auch das Design des Baumes soll sich grundlegend unterscheiden, sodass sogar der ganze Stamm ausgetauscht werden kann, wenn gewünscht. In beiden Fällen steht der Deku-Baum auf einer schwarzen Basis mit dem markanten Zelda-Logo vorne dran.

Möglicherweise nur ein Prototyp

Es soll insgesamt 1.920 LEGO-Bausteine geben, um den Deku-Baum aufzubauen. Und das hat seinen Preis: Das Set soll in einem Rahmen von 200 bis 350 US-Dollar rangieren, also irgendetwas zwischen 180 und 320 Euro. Der Foren-User hält rund 250 US-Dollar für den wahrscheinlichsten Preis.

Im Set sind außerdem Link und Zelda als kleine LEGO-Figuren enthalten. Die Minifiguren gibt es mit der blauen Kleidung aus Breath of the Wild, Link gibt es zusätzlich im grünen Gewand aus Ocarina of Time.

Die deutschen LEGO-Experten bei PromoBricks hätten selbst einen Blick auf die Details geworfen und schätzen ein, dass es „keine Anzeichen für einen Fake“ geben würde. Man sagt aber auch, dass nicht alle Sets (in der Umfrage tauchten weitere auf) auch Marktreife erlangen. Möglicherweise sogar keines. Es würde sich lediglich um Prototypen handeln und es sei nicht selten, dass diese wieder eingestampft würden.

Also bedenkt: Bislang handelt es sich hierbei nur um ein Gerücht. Solange LEGO noch nicht bestätigt, dass ein LEGO-Set zu The Legend of Zelda in der Mache ist, sollten wir die Informationen mit Vorsicht genießen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo