Last Epoch will das „Action-RPG für die Ewigkeit“ sein und verlässt bald den Early-Access

Eleventh Hour Games hat einen neuen Trailer zu Last Epoch veröffentlicht, der Fans auf das kommende Ende des Early-Access vorbereiten soll. Am 21. Februar 2024 möchte man Version 1.0 veröffentlichen. Dazu läutet man jetzt auch die Vorbestellphase mit einer Deluxe- und Ultimate-Edition ein.

Die Standard-Edition kostet 34,99 Euro. Die Deluxe-Edition bietet für 49,99 Euro den kompletten digitalen Soundtrack sowie 50 Epoch Points und einige kosmetische Gegenstände. Für 64,99 Euro winkt die Ultimate-Edition mit 100 Epoch Points und weiteren Ingame-Gegenständen.

Schon während des Early-Access hat sich Last Epoch über eine Million Mal verkauft. „Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, dass die Last-Epoch-Community auf eine Million SpielerInnen angewachsen ist“, sagt Judd Cobler, Gründer und CEO von EHG und Game Director von Last Epoch. „Da wir in erster Linie Fans des Genres sind, haben wir uns immer eng an unsere Community gehalten und versucht, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen, während wir ein Action-RPG für die Ewigkeit entwickelt haben.“

Die Geschichte von Last Epoch

Im Mai 2017 verfasst Judd „Moxjet200“ Cobbler einen Reddit-Post. Gemeinsam mit /gamedev will er „das perfekte ARPG“ erschaffen. Ein ehrgeiziges Ziel, für das er bei Kickstarter 255.000 US-Dollar sammelt. Er gründet Eleventh Hour Games und legt los – ohne Branchenerfahrung. Aber inzwischen mit deutlich mehr Geld. 2022 sammelte man eine Investition von Tencent ein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Last Epoch, Eleventh Hour Games