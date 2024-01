Limit x Despair: Danganronpa- und Zero-Escape-Schöpfern teasert sein neues Projekt

Kazutaka Kodaka, seines Zeichens Schöpfer der Danganronpa-Serie und zuletzt Master Detective Archives: RAIN CODE, hat mit einem Tweet angekündigt, „in nicht allzu ferner Zukunft“ einen „verrückten“ neuen Titel anzukündigen.

„Das Spiel, an dem ich gerade so hart arbeite – das Szenario ist so verrückt und so spannend, dass ich am Ende mehr als alles andere arbeite“, sagte Kodaka.

Er fährt fort: „Selbst wenn die Dinge schwierig oder mühsam werden, arbeite ich am Ende entweder oder schreibe Szenarien, anstatt zu spielen oder mich auszuruhen. Dies ist vielleicht das erste Mal, dass ich so besessen von einem Werk bin. Ich frage mich, ob ich mich ausbrennen werde. Auf jeden Fall liegen die Ankündigung und die Veröffentlichung nicht allzu fern, daher möchte ich, dass sich alle darauf freuen. Und nun ja, ich bin müde, also hoffe ich, dass Sie mich anfeuern können.“

Als Too Kyo Games im September 2018 seine Gründung verlauten ließ, kündigte das Unternehmen vier in Produktion befindliche Projekte mit Konzeptzeichnungen an. Von diesen vier Projekten muss nur eines noch offiziell angekündigt werden: „Ein Spiel mit einem gemeinsamen Szenario von Kazutaka Kodaka x Kotaro Uchikoshi: Limit x Despair.“ Auf den Titel spielt Kodaka in seinem Tweet auch mit entsprechenden Hashtags an.

Hier ist das Artwork, das in der Projektbeschreibung enthalten war:

Stichwort „Kotaro Uchikoshi“: Auch er spielte in seiner kürzlichen Neujahrsbotschaft auf das Projekt an. „Unser nächstes Projekt passt besonders gut zu dem Namen ‚too kyo‘, denn es ist ein Spiel, das nur als verrückt durchgehen kann, und ich hoffe, es nächstes Jahr ankündigen zu können. Es ist ein Spiel, an dem wir alle mit großer Leidenschaft arbeiten und bei dessen Entwicklung wir alle Blut erbrechen [sic], also unterstützt uns bitte, wenn es so weit ist“, so Kodaka.

