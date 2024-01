Alone in the Dark zeigt euch heute die düsteren Gemäuer von Derceto

Eigentlich sollte Alone in the Dark schon im Oktober erscheinen. Aber man wollte alone sein im Launchmonat und hatte sich deshalb ganz offen aus eben diesen Gründen entschlossen, erst im Januar zu veröffentlichen. Im Dezember entschied man sich dann für eine Veröffentlichung im März, damit die Belegschaft nicht crunchen muss.

So weit, so löblich. Heute flatterte die nächste Pressemeldung von THQ Nordic ins Haus und diesmal ist es keine Verschiebung. Mit einem neuen Trailer stellt man euch Derceto vor, das mysteriöse Anwesen, das es in Alone in the Dark zu erkunden gilt.

In diesem düsteren Gemäuer, wo jede knarzende Diele an die unausprechlichen Dingen erinnert, die diese Wände gesehen haben, lauert etwas verborgen in der Dunkelheit und den Schatten … Welchen der durchaus seltsamen Bewohner kann trauen? Wer sagt die Wahrheit und wer verbirgt seine wahren Absichten hiner einer Maske?

Alone in the Dark wird am 20. März 2024 für PCs, Xbox Series und PlayStation 5 erschein, wenn alles dabei bleibt. Eine Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive