Mario vs. Donkey Kong: Nintendo streicht für Remake Marios Schimpftiraden aus dem Original

Das Switch-Remake von Mario vs. Donkey Kong hat leider den größten Teil des ikonischen Intro-Dialogs zwischen dem Klempner und seinem Gegenspieler gestrichen – lediglich ein kleiner Teil von Marios Schimpftirade gegen Donkey Kong bleibt bestehen.

Nintendo hat kürzlich die Version der Intro-Zwischensequenz des Remakes geteilt, um etwas Vorfreude auf das bevorstehende Remake zu schüren, aber die Fans bemerkten schnell, wie es sich von der ‚Game Boy Advance‘-Version unterscheidet.

In der Originalversion der Zwischensequenz lässt Donkey Kong seine Freude mit einem „Hey, coooooooool“ verlauten, als er endlich ein paar Mini-Marios in die Finger bekommt. Mario ist in der ‚Game Boy Advance‘-Version des Spiels genauso lebhaft. Er schreit Donkey Kong an, während er mit den Spielzeugen davonläuft, sagt „Nein, tust du nicht“ und gibt denkwürdiger Weise jede Menge Kauderwelsch von sich, während er den Affen jagt.

In der Switch-Version des Intros spricht Donkey Kong überhaupt nicht mehr und gibt nur noch seine üblichen Affengeräusche von sich. Auch Marios Schimpftiraden gegenüber DK wurden erheblich reduziert. Ein Umstand, der für Fans des Originals sicher etwas enttäuschend sein könnte, zeichnete sich Mario vs. Donkey Kong nicht zuletzt durch eben diese ulkigen Eigenheiten aus.

Dem Spaß tut das aber sicher keinen Abbruch. Mario vs. Donkey Kong erscheint am 16. Februar 2024 hierzulande. Es gibt unterschiedliche physische Vorbestellerboni, über die ihr euch hier informieren könnt. Kommt die Neuauflage in euer Regal oder habt ihr vom Original bereits genug gesehen?

Die Eröffnungssequenz:

