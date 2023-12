Alone in the Dark wird schon wieder verschoben, diesmal aber aus anderen Gründen

Eigentlich sollte Alone in the Dark schon im Oktober erscheinen. Aber man wollte alone sein im Launchmonat und hatte sich deshalb ganz offen aus eben diesen Gründen entschlossen, erst im Januar zu veröffentlichen. Pustekuchen. THQ Nordic diktierte heute die nächste Verschiebung.

Während man im September noch den Eindruck hatte, Alone in the Dark würde nur wegen des proppenvollen Oktober verschoben und die zusätzliche Zeit könnte das Team für gemütliches Feintuning nutzen, so kommuniziert man jetzt, dass man doch auch wirklich noch etwas zu tun hat.

THQ Nordic verkündet nämlich:

Bis heute sah es für Pieces Interactive, das Team, das unser kommendes Survival-Horrorspiel Alone in the Dark entwickelt, jedoch nicht so entspannt aus. Mit dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin im Januar 2024 wäre die Weihnachtszeit für sie voller Stress und alles andere als eine fröhliche Zeit gewesen. Deshalb haben THQ Nordic und Pieces Interactive beschlossen, Alone in the Dark einen neuen Veröffentlichungstermin zu geben: 20. März 2024.

Das Wohlergehen des Teams habe oberste Priorität und außerdem soll das Spiel ja auch die berühmten „Erwartungen der Community“ erfüllen, nein sogar übertreffen. „Wir verstehen, dass viele Leute sehnsüchtig auf die Veröffentlichung warten, aber eure Geduld wird belohnt werden“, verspricht THQ Nordic.

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive