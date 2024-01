Earthbound-inspiriertes Atlas Wept stellt ab sofort eure Perspektive auf die Menschheit in Frage

Indie-Entwickler Kbojisoft hat in dieser Woche das Retro-inspirierte RPG Atlas Wept bei PC-Steam veröffentlichen. Der Titel, der auch aus Mother und Undertale seine Inspirationen zieht, soll euch auf eine Reise der Selbstfindung schicken. Das Spiel kostet 7,99 US-Dollar und bietet englische Texte.

„Ich bin begeistert, dass Atlas Wept zustande kommt und glaube, dass es für jeden etwas zu bieten hat“, sagt Robbie Charlotte Lee, Inhaber und Gründer von Kbojisoft. „Während es von der Mother-Serie inspiriert ist, erzählt Atlas Wept eine fesselnde Geschichte, die unsere Perspektive auf die Menschheit in Frage stellt und gleichzeitig ein unterhaltsames Erlebnis bietet.“

Ihr folgt zwei Gruppen von Kids und einem Roboterhund, die sich den Herausforderungen des Erwachsenwerdens stellen und gleichzeitig versuchen, die Welt zu retten. Ihr wechselt zwischen diesen Gruppen hin und her, während in zwölf Kapiteln die Ursachen eines persönlichkeitsverändernden Zaubers aufgedeckt wird.

„Atlas Wept ist sowohl ein Liebesbrief an klassische RPGs als auch eine Erkundung einer Geschichte und von Charakteren, die mir schon seit Jahren im Kopf herumschwirren“, so Robbie Charlotte Lee, Inhaber weiter. „Mein Ziel war es, eine von Empathie geprägte Geschichte zu erschaffen, die einen Blick auf die Menschheit und das Spektrum der Emotionen wirft, die in ihr stecken – und das alles in einer unterhaltsamen Verpackung!“

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Kbojisoft, Atlas Wept