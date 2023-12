The Pokémon Company kündigt Neuigkeiten für morgen an – und Fans fürchten sich davor

Bei Twitter hat The Pokémon Company angekündigt, am morgigen 7. Dezember Neuigkeiten zum kommenden zweiten Teil der DLC-Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ zu Pokémon Karmesin und Purpur bekannt geben zu wollen. Der DLC „Indigoblaue Scheibe“ hat mit dem 14. Dezember bereits einen konkreten Termin, der nicht mehr zu fern liegt.

Einige Fans brachten gleich The Game Awards auf den Plan, aber The Pokémon Company hat bereits kommuniziert, dass die Informationen um 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden. Die Show von Geoff Keighley findet erst am 8. Dezember um 1:30 Uhr deutscher Zeit statt.

Höchstwahrscheinlich wird es sich um einen neuen Trailer handeln, der weitere Einblicke zu „Indigoblaue Scheibe“ gibt. Hoffentlich nicht zu viele – genau davor haben viele Pokémon-Fans jetzt nämlich Angst. Denn The Pokémon Company hatte es diesbezüglich nach dem Geschmack der Fans zuletzt häufiger übertrieben.

Fans haben Angst vor zu vielen Details

„Hoffentlich sind es nicht zu viele neue Informationen. Ich mag es, wenn Pokémon weniger verrät. So macht es viel mehr Spaß, neue Arten zu entdecken“, schreibt ein Fan bei Twitter. „Ich hatte überhaupt keine Neuigkeiten erwartet, aber großartig. Solange sie nichts verderben, was mit der Handlung zu tun hat“, sagt ein anderer und erinnert an sein „ORAS und USUM Trauma“.

Auch Serebii-Autor und Pokémon-Meistertrainer Joe Merrick erinnert sich daran. „So sehr ich mich auch auf die morgigen Neuigkeiten freue, so sehr hoffe ich, dass sie keine ‚Final ORAS Reveal‘-Sache machen und im Grunde das gesamte Postgame spoilern“, so Merrick. Zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir sowie Ultramond und Ultrasonne hatte The Pokémon Company kurz vor dem Launch viele Dinge verraten, die Trainer gern selbst entdeckt hätten.

Bildmaterial: Pokémon Meister-Reisen, The Pokémon Company