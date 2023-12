Touch Detective 3 + The Complete Case Files erhält erfreuliche Extras und einen konkreten Termin

Nicalis hat die nahende Veröffentlichung von Touch Detective 3 + The Complete Case Files in Europa auf den 28. März 2024 datiert. Die Sammlung wird dann digital und physisch erscheinen. Touch Detective 3 wird dabei erstmals überhaupt lokalisiert.

Die physische Veröffentlichung erfolgt im Nicalis Store auch in einer Sonderedition mit Plüschtier. Eine Standardversion scheint es zumindest in Amerika auch im breiten Handel zu geben, so ist sie beispielsweise bei Amazon vorbestellbar. Mal sehen, wie es in Europa aussieht.

Darüber hinaus gibt Nicalis bekannt, dass man eng mit Success und Beeworks zusammenarbeitet, um die Lokalisierungen von Touch Detective und Touch Detective 2½ zu überarbeiten und „kleine Details aus dem japanischen Originaltext wiederherzustellen“, die bei der ursprünglichen Veröffentlichung im Westen auf Nintendo DS verloren gegangen sind. Nicalis scheint sich hier alle Mühe zu geben – sehr löblich!

Touch Detective 3 + The Complete Case Files wurde erstmals am 6. Oktober 2022 in Japan für Switch veröffentlicht. Es enthält alle drei Hauptspiele von Touch Detective sowie zwei Bonusszenarien und eine umfangreiche In-Game-Galerie mit über 500 Bildern seltener Kunstwerke, Entwicklungen, Skizzen und Comicstrips.

Bildmaterial: Touch Detective 3 + The Complete Case Files, Nicalis, SUCCESS Corporation, Beeworks