Im Freizeitpark: Pokémon Wonder lässt euch zum echten Pokémon-Forscher werden

In Japan bricht der Frühling an! Und das bedeutet für Pokémon-Fans, dass sie nun das gute Wetter nutzen können, um sich als Pokémon-ForscherInnen zu versuchen. Die Outdoor-Attraktion Pokémon Wonder lädt nämlich zum „Natur-Abenteuer“ ein.

Erstmals 2021 gestartet, ging die Attraktion im Folgenden in eine Auszeit über. Ab sofort nimmt man aber wieder Reservierungen entgegen – konkret für den Zeitraum von April bis Juli 2023.

Werdet zu Pokémon-Forschern

Pokémon Wonder ist Teil des Yomiuriland-Freizeitparks in Inagi City – einem Teil der Metropolregion Tokyo. Die Attraktion ist innerhalb des Parks im Rahmen eines 4500 Quadratmeter-großen natürlichen Waldes angesiedelt, der fast zwanzig Jahre lang unbebaut blieb.

TeilnehmerInnen gruppieren sich in Teams von bis zu sechs Personen und folgen einem von zwei Pfaden. Jeder Pfad ist so angelegt, dass er wie eine klassische Wanderung durch den Wald anmutet. Auf dem Weg erhaschen die TeilnehmerInnen Blicke auf über fünfzig Pokémon in verschiedenen Zonen.

Im Einklang mit dem Thema „Harmonie mit der Natur“ wurden die Pokémon-Displays aus natürlichen Materialien erstellt, wobei die Designs so angepasst wurden, dass die Pokémon so aussähen, als seien sie an die Umgebung angepasst.

Beispiele, die auf der offiziellen Website zu sehen sind, umfassen ein kleines Digda, das aus dem Boden ragt; oder ein Samurzel, das sich in einem Haufen echter Eicheln tummelt. In einigen Gebieten können die TeilnehmerInnen auch „versteinerte“ Pokémon wie ein Amonitas ausgraben.

Die TeilnehmerInnen erhalten außerdem „Forschungsnotizbücher“, die Hinweise von einem neuen Professor-Charakter enthalten, wo sie verschiedene Pokémon finden können.

Reservierungen für Pokémon Wonder reichen im Preis von 6.700 Yen (ca. 45 Euro) für ein Kind und einen Erwachsenen im Grundschulalter; bis zu 20.400 Yen (ca. 140 Euro) für eine volle 6-Personen-Gruppe.

