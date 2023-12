Nintendo veröffentlicht ein „echtes“ Lösungsbuch zum Super Mario Bros. Film

Ihr erinnert euch: Der Super Mario Bros. Film war reich an Easter Eggs, an denen sich Fans der Marke im (Heim-)Kino erfreuen konnten.

Selbst als beinhartes Fans dürfte euch aber die eine oder andere Referenz durchgerutscht sein. Wie gut also, dass Nintendo Abhilfe schafft. Und zwar in Form eines klassischen „Strategy Guides“, den ihr euch kostenlos zu Gemüte führen könnt, und zwar über diesen Link. Ein „Lösungsbuch“ zum Film sozusagen.

Der Leitfaden bietet einen Rundgang durch verschiedene Momente des Films, eine Aufschlüsselung der Charaktere und eine Reihe von Seiten, auf denen einige der Bezüge des Films zu Marios verschiedenen Spielen, der Geschichte von Nintendo und sogar einigen anderen von Nintendo veröffentlichten Titeln gezeigt werden. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken.

Der einzige Haken: Aktuell ist der Guide lediglich in japanischer Sprache verfügbar. Ob und wann eine internationale Version folgt, bleibt aktuell noch unklar. Und? Habt ihr alle Easter Eggs entdeckt?

Nintendo ist übrigens ziemlich zufrieden mit „Der Super Mario Bros. Film“. Der Film habe die gesteckten Ziele erreicht und seine Wirkung erzielt. Die Zahlen sprechen natürlich für sich. Wenig verwunderlich also, dass bereits die nächste große Nintendo-Marke für einen Leinwandauftritt bereitsteht. Miyamoto kündigte an, dass ein Film zu „The Legend of Zelda“ bereits in der Mache sei.

