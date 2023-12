Yakuza trifft Pokémon: Das neue Like a Dragon: Infinite Wealth macht euch zum Sujimon-Trainer

Habt ihr bereits Yakuza: Like a Dragon gespielt, erinnert ihr euch vielleicht an die „Sujimon“-Nebenquest, die nicht von ungefähr an die beliebte Taschenmonster-Serie Pokémon erinnerte. Like a Dragon: Infinite Wealth widmet sich bald einmal mehr den „Sujimon“ und legt offenbar nochmal ordentlich eins drauf.

Ich will der Allerbeste sein

Ihr werdet nämlich nicht nur den „Sujidex“ füllen, sondern zum waschechten „Sujimon“-Trainer. Überall in der Stadt tummeln sich gefährliche Individuen namens Sujimon. Die könnt ihr rekrutieren – vorausgesetzt, ihr habt ein passendes Geschenk dabei. Es soll auch Raids geben, die euch die garantierte Chance auf eine Rekrutierung geben.

Habt ihr euch ein ordentliches Team zusammengestellt, stürzt ihr eure Sujimon in 3-gegen-3-Kämpfe. Dabei achtet ihr auf die verschiedenen Typen, um die Oberhand über eure Feinde zu haben. Quasi genau wie beim berühmten Vorbild. Die Ähnlichkeiten hören da aber nicht auf. Wollt ihr es zum großen Sujimon-Champ bringen, gilt es sich den „Diskreten Vier“ und dem Sujimon-Meister höchspersönlich zu stellen. Kein Scherz.

Die Teilzeit-Tätigkeit als Sujimon-Trainer bringt euch übrigens auch etwas für die Hauptgeschichte. So könnt ihr nämlich Ichibans exklusiven Job „Sujimancer“ freischalten.

Übrigens lässt sich „Infinite Wealth“ nicht nur von Pokémon inspirieren. Im neuen Ableger trifft ebenso Yakuza auf Animal Crossing. Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs.

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio