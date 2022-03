Unseen: Ikumi Nakamura gibt Gründung eines eigenen Studios bekannt

Die beliebte Ikumi Nakamura hat die Eröffnung ihres eigenen Studios Unseen bekannt gegeben. Zuletzt arbeitete Nakamura jahrelang bei Tango Gameworks und unter anderem an Ghostwire: Tokyo, doch bereits 2019 gab sie bekannt, das Studio zu verlassen.

Nakamura war Creative Director für das Projekt, arbeitete an der Story, Szenarien und dem Charakter-Design sowie an Charakter-Konzepten, Monster-Konzepten und dem Design der Spielwelt mit. Während ihrer Zeit bei Tango Gameworks arbeitete sie außerdem an The Evil Within und The Evil Within 2.

Mit ihrem Studio Unseen möchte sie ihre Interessen Mystery, Horror, Sci-Fi und Übernatürliches vertreten. Besonders Augenmerk soll bei der Zusammenstellung ihres Personals auf einer Mischung vieler Kulturen liegen. Eine „Grundlage für Ideen“ sei dies.

Das erste Spiel sei bereits in Arbeit. „Ich möchte ein Spiel mit Charakteren machen, die Persönlichkeiten und Minderheiten aus dem wirklichen Leben widerspiegeln“, sagte Nakamura gegenüber IGN, „mit einem aufgeschlossenen Setting, das verschiedene Kulturen repräsentiert.“

Der Trailer zum Studio:

Ein Interview zu Unseen:

Bildmaterial: Unseen