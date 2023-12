Final Fantasy VII: Advent Children kommt in die Kinos und der Zeitpunkt lässt aufhorchen

Die Macher von Final Fantasy VII Rebirth hatten, insbesondere in Bezug auf die legendäre Szene in der Vergessenen Stadt im Original, zuletzt wiederholt betont, dass man bei allen Neuerungen und Ausschmückungen am Ende doch beim Kanon landen würde, wie er in Final Fantasy VII: Advent Children beschrieben wird. Der Film, der 2005 erstmals veröffentlicht wurde, ist zeitlich nach Final Fantasy VII angesiedelt.

Dieses Versprechen untermauert man jetzt indirekt. Wie Square Enix bekannt gibt und Dengeki Online berichtet, wird man Final Fantasy VII: Advent Children Complete in die japanischen Kinos bringen. Bei der Kinofassung handelt es sich um die Complete Edition, die erstmals 2009 zu sehen war und 30 Minuten zusätzliche Szenen bietet. Sie wird in der 4K-Version gezeigt, die es seit 2021 auch auf Blu-ray gibt.

Speziell der Zeitpunkt der Kinovorführung lässt dabei aufhorchen. Ab dem 19. Januar wird Advent Children Complete im Shinjuku Piccadilly in Tokyo und anderen Kinos im Land für etwa zwei Wochen gezeigt.

Noch vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth am 29. Februar 2024. Gewissermaßen ruft Square Enix also noch vor dem zweiten Teil der Remake-Trilogie in Erinnerung, was nach dem Ende des Originalspiels passiert. Das ist … interessant.

Fans der Theorie, der Sephiroth in der Remake-Trilogie sei der Sephiroth aus Advent Children, fühlen sich bestätigt. Manche sagen, es gibt natürlich einen Grund, dass die Wahl auf Advent Children fiel. Genauso, wie Square Enix ausgerechnet vor Rebirth auch Crisis Core neu auflegte.

Fans können bei den Kinovorführungen übrigens eine begrenzte Anzahl von Goodies abstauben. So gibt es ein B3-Poster und ein Set von Postkarten. Die Goodies sind nur in begrenzter Zahl verfügbar. Hierzulande habt ihr die Möglichkeit, zur angesprochenen 4K-UHD-Blu-ray von Final Fantasy VII: Advent Children Complete zu greifen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Advent Children, Visual Works, Square Enix, Sony Pictures