Xbox über Pläne, den Game Pass auch für PlayStation und Nintendo verfügbar zu machen

Microsoft möchte Xbox Game Pass auf PlayStation und Nintendo bringen. Tim Stuart, CFO von Xbox, sagte diese Woche während des Wells Fargo TMT Summit, dass das Ziel darin bestünde, First-Party-Spiele und Game Pass auf „jedem Bildschirm verfügbar zu machen, auf dem Spiele gespielt werden können“, und dazu gehören auch konkurrierende Konsolen.

Game Pass für alle – auch PlayStation und Nintendo

„Es ist eine Art Strategiewechsel. Wir kündigen hier nichts allgemein an, aber unsere Mission ist es, unsere First-Party-Erlebnisse [und] unsere Abonnementdienste auf jeden Bildschirm zu bringen, auf dem Spiele gespielt werden können“, sagte Stuart. „Das bedeutet Smart-TVs, das bedeutet mobile Geräte, das bedeutet, was wir früher als Konkurrenten angesehen hätten, wie PlayStation und Nintendo.“

Stuart sagte, Game Pass sei für Microsoft ein „margenstarkes“ Geschäft, zusammen mit First-Party-Spielen und Werbung. Das seien alles Bereiche, in die Microsoft in der kommenden Zeit deutlich expandieren will, so Stuart. Der kürzliche Kauf von Activision Blizzard sei dabei ein wichtiger Faktor gewesen. Dies habe dabei geholfen, schneller dorthin zu gelangen, als es allein vielleicht möglich gewesen wäre.

Game Pass ist ein Abonnementdienst, der beim Start Zugriff auf diverse First-Party-Spiele von Microsoft und einen wachsenden Katalog anderer Spiele bietet. Microsoft besitzt jetzt die Rechte an der ‚Call of Duty‘-Reihe und Titel dieser Serie könnten ab 2024 im Game Pass erscheinen.

Wie stündet ihr zum Game Pass via PlayStation und Nintendo?

via Gamespot, Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft