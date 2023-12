Final Fantasy XVI: Update in der kommenden Woche widmet sich allein einem Spielmodus

Square Enix hat via Twitter bekannt gegeben, dass ein neues Update für Final Fantasy XVI in den Startlöchern steckt. Das Update soll zum 8. Dezember verfügbar werden und diverse Änderungen am Arcade-Modus vornehmen.

Anpassungen am Arcade-Modus

Konkret soll das Update „die Methode zur Berechnung der Kampfleistung im Arcade-Modus anpassen“. Passend dazu soll eine neue Bestenliste eingeführt werden, die alle künftigen Spieler-Ergebnisse aufzeichnet. Die logische Konsequenz: Nach Installation des Updates besteht keine Möglichkeit mehr dazu, dass Ergebnisse in der alten Bestenliste erfasst werden.

Zum Ende der Nachricht folgt dann noch die Ankündigung einer Ankündigung. Demnach sollen zur Veröffentlichung des Updates weitere detaillierte Angaben zu seinem Inhalt folgen. Ob das Update auch Inhalte außerhalb des Arcade-Modus berührt, bleibt vorerst unklar. In der kommenden Woche wissen wir mehr.

Aktuell arbeitet das Team hinter Final Fantasy XVI übrigens an gleich zwei DLC-Erweiterungen. Viel mehr Informationen dazu gibt es allerdings noch nicht. In den Antworten auf den Tweet von Square Enix hoffen trotzdem einige Fans, dass das aktuelle Update in irgendeiner Form mit einem DLC zusammenhängt. „I smell a DLC very soon„, antwortet beispielsweise Final-Fantasy-Streamerin Yunalecka.

