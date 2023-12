Stardew Valley: Neuer Teaser zum kommenden Update macht die Fans glücklich

Stardew-Valley-Schöpfer Eric „ConcernedApe“ Barone sagt, er befinde sich mitten in einem „selbst auferlegten Crunch-Modus“, während er das Update 1.6 von Stardew Valley zur Veröffentlichung vorbereitet.

Barone wendet sich direkt via eigenen Twitter-Kanal an „Stardew“-Fans und sagt, er befinde sich im „Nose-to-the-Grindstone“-Modus, und obwohl er viele Details „geheim“ halte, enthüllte er einen kleinen Teaser, der Fans sehr glücklich macht.

Barones Lebenswerk

„Eine Menge Fortschritt bei 1.6 im letzten Monat, es ist der (selbst auferlegte) extreme Crunch-Modus“, erklärt Barone. „Hier ist eine der vielen Ergänzungen in 1.6“, fügt er hinzu, samt einem Bild, das bestätigt, dass eine große Truhe auf dem Weg ist. Die soll „fast doppelt so viel fassen wie eine normale Truhe“ – eine Wonne für Fans.

Auf die Frage, warum er weiterhin an dem Spiel arbeite, „obwohl es schon vor so vielen Jahren veröffentlicht wurde“, erklärt Barone, dass es „viele Dinge“ gebe, die sein Interesse wachhalten. „So viele Leute spielen es immer noch und jeden Tag viele neue Leute, ich möchte, dass es das Beste ist, was es sein kann“, sagt er.

„Es wird nie perfekt sein, aber ich verspüre den Drang, es weiter zu verbessern. Bis jetzt ist es mein Lebenswerk und es liegt mir sehr am Herzen.“

Die Liste an geplanten Neuerungen, die mit Update 1.6 Einzug ins Spiel finden sollen, ist lang. Wenn ihr übrigens auch außerhalb des Spiels nicht genug von Stardew Valley bekommt, ist vielleicht das „Festival of Seasons“ etwas für euch. Die Konzertreihe macht kommendes Jahr auch in Deutschland Halt – ab dem 8. Dezember lassen sich Tickets erwerben.

