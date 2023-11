Neue Pokébälle im Pokémon-Anime lassen Fans spekulieren, ob diese in neuen Spielen dabei sind

In Japan läuft inzwischen die neue Staffel des Pokémon-Anime, Pokémon Horizonte. Erstmals nicht dabei: Ash Ketchum. Ash macht Liko und Roy Platz, deren Abenteuer ab sofort im Fokus stehen. Schon vor dem Start der Serie in Japan war dabei der mysteriöse Pokéball ein Thema, mit dem Charakter Roy gezeigt wurde.

Es ist nicht der einzige neue Pokéball, wie eine aktuelle japanische Folge des Anime zeigt. In dieser Folge gerät Roy an die Pokéball-Handwerkerin Karna, bei der er eine Kiste mit Prototypen von Pokébällen findet. Die probiert er natürlich aus. Screenrant hat aufgepasst und mitgeschrieben. So wurden unter anderem der Raketenball, ein Bumerangball, der Bombenball und ein Verfolgerball eingeführt.

Bei seinen Testwürfen machen die Bälle genau das, was man von ihnen erwartet, was Roy mitunter irritiert. Der Bumberangball kommt zum Beispiel zum Trainer zurückgeflogen. Der Verfolgerball rollt auf Rädern zum nächstgelegenen Pokémon. Die meisten der Experimente von Karna funktionieren nicht so, wie man es von Pokébällen erwarten würde. Es sind eben Prototypen.

Aber die Ideen von Karna sind nicht übel und man könnte sich gut vorstellen, wie beispielsweise ein ausgefeilter Verfolgerball in Pokémon-Legenden: Arceus gut funktionieren könnte. Fans spekulieren deshalb, ob einer dieser Bälle vielleicht in der noch unangekündigten zehnten Spiele-Generation vorkommen könnte.

Allerdings: Neue Pokébälle im Anime bedeuten nicht gleich neue Pokébälle im Spiel. Schon immer gab es auch Anime-exklusive Pokébälle, beispielsweise den Dark Ball. Auch gab es immer wieder spezielle Designs von Pokébällen, die nur leicht von ihren Vorbildern abwichen.

Für Pokémon Horizonte, die neueste Staffel des Anime, gibt es übrigens nach wie vor keinen Termin für Deutschland. Allerdings dürfte der Start der Ausstrahlung hierzulande näherrücken. Im Dezember beginnt die Ausstrahlung nämlich in Großbritannien.

Bildmaterial: Screenrant, Pokémon-Anime, The Pokémon Company