Silent Hill 2 Remake: Entwickler verrät, warum neue Details auf sich warten lassen

Deutlich über ein Jahr ist es inzwischen her, dass Konami ein Remake von Silent Hill 2 ankündigte. Entwickelt wird es von Bloober Team, was einige Fans dazu bringt, gar nicht so traurig über ausbleibende Neuigkeiten zu sein.

Andere wiederum fragen sich, wann Bloober Team endlich neue Szenen aus dem Remake zeigen würde. In einigen Interviews in diesem Jahr äußerten sich die Macher zwar am Rande zum Remake, aber es gab kaum Handfestes und schon gar keine neuen Spielszenen.

Wie erwähnt, einigen Fans dürstet es durchaus nach neuen Impressionen. „Es ist ziemlich schwer, über ein Jahr lang im Nebel zu stecken und nichts Neues zu haben, selbst ein paar Screenshots wären schön“, wendet sich ein Fan bei Twitter an das Entwicklerstudio.

Bloober Team macht keinen Hehl daraus, dass man daran keinen Anteil hat. „Konami ist der Herausgeber des Spiels und Kommunikation ist definitiv Teil ihrer Aufgabe“, so die Antwort von Bloober Team. Schon im Frühjahr erklärte man die Arbeiten an Silent Hill 2 Remake für nahezu abgeschlossen. Das Spiel sei „technisch bereit“.

„Die Frage des Veröffentlichungszeitplans liegt jedoch bei unseren Partnern. Wie die Promotion aussehen und wann der Titel veröffentlicht wird, liegt nicht direkt in unseren Händen“, erklärte Bloober-Team-CEO Piotr Babieno damals.

Bloober Team gehe die Arbeit am Remake mit „viel Sorgfalt und Respekt“ gegenüber dem Original an, hieß es zur Ankündigung. Im Sommer erklärte CEO Piotr Babieno „die Ära der Entwicklung psychologischer Horrorspiele“ bei Bloober Team für beendet. Vor der Veröffentlichung von Silent Hill 2 Remake. Nun, mal sehen.

Der Fokus solle bei künftigen Projekten auf „Massenmarkt-tauglichem Horror“ liegen. Das bedeute die Verlagerung des Fokus von Atmosphäre auf Gameplay – bislang war nämlich das genaue Gegenteil der Fall. Wann wir davon mehr sehen? Es liegt an Konami.

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team