Magic the Gathering stellt die ersten Fallout-Karten vor und nennt Termin und Details

Vor einigen Wochen hat Wizards of the Coast zahlreiche neue Kollaborationen für Magic the Gathering enthüllt. Vor allem die Zusammenarbeit mit Final Fantasy sorgte für Aufsehen, wird jedoch noch einige Zeit lang auf sich warten lassen.

Das traditionsreiche Sammelkartenspiel hatte zuletzt belebende und populäre Kollaborationen mit Der Herr der Ringe und Doctor Who veranstaltet. Das kam gut an – jetzt geht es mit Fallout weiter, wozu es nun erste konkrete Details gibt.

Mutanten, Dogmeat, Energiewaffen, Nuka-Cola und der Vault Boy stehen bereit. Vier neue Commander-Decks werden mit den wichtigsten Charakteren, Waffen, Fähigkeiten und Gebieten aus klassischen Fallout-Spielen ab dem 8. März 2024 erhältlich sein.

Spezielle Kartendrucke werden das Pip-Boy-Display präsentieren, das für seine grün-schwarze Info-Anzeige aus den Videospielen bekannt ist. Die Commander-Decks sind thematisch an die Hauptelemente von Fallout angelehnt – Überleben, Technologie, Militär und Mutanten. Jedes Deck enthält eine Signaturkarte eines bekannten Charakters, wie beispielsweise Dogmeat, Dr. Madison Li, Caesar und Mothman.

Mit Survival-Decks suchen Fans nach Nahrung, Werkzeugen und Verbündeten. Mit dabei ist Dogmeat, der deutsche Schäferhund, bekannt als Begleiter in Fallout. Eine First-Look-Präsentation auf der offiziellen Website gibt weitere Einblicke.

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast