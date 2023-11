Gute Nachrichten: Ghibli-Film Der Junge und der Reiher startet früher in den deutschen Kinos

Erst kürzlich berichteten wir, dass Hayao Miyazakis neuer Film – Der Junge und der Reiher – zum 9. Januar 2024 in den deutschen Kinos anläuft. Ein frischer Eintrag des Verleih-Unternehmens Wild Bunch Germany winkt nun mit guten Nachrichten.

Kinostart vorverlegt

Der Junge und der Reiher kommt nämlich sogar noch etwas früher ins Kino, konkret am 4. Januar 2024. Und zwar mit deutscher Synchronisation oder wahlweise japanischem Originalton und deutschen Untertiteln.

Auch in Österreich wurde der Kinostart einige Tage vorgezogen. Die ersten Preview-Events erfolgen dort bereits am Silvesterabend, ehe es mit „Anime Night“-Events am 2. Januar weitergeht und der reguläre Kinostart dann am 4. Januar erfolgt.

So beschreibt Wild Bunch Germany den Film:

Nachdem seine Mutter bei einem Luftangriff im zweiten Weltkrieg umgekommen ist, muss der elfjährige Mahito Tokio verlassen. Er zieht zu seinem Vater und dessen neuer Frau in ein altes Herrenhaus, das sich auf einem riesigen Landgut befindet. Isoliert von der Welt, beginnt Mahito, die verzauberten Landschaften, die sein neues Zuhause umgeben, zu erforschen und begegnet einem mysteriösen Graureiher, der hartnäckig an seiner Seite bleibt. Nach und nach wird der Reiher zu seinem Führer und hilft ihm, die Welt um ihn herum besser zu verstehen und die Geheimnisse des Lebens zu lüften.

Die englischsprachige Version lockt übrigens mit einer echten Starbesetzung. Und wer denkt, dass Der Junge und der Reiher das letzte Projekt von Hayao Miyazaki ist, hat weit gefehlt. Sein langjähriger Freund und Produzent Toshio Suzuki bestätigte, dass er bereits am nächsten Projekt werkelt.

via anime2you, Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS