The Boy and the Heron: Bale, Pattinson und Dafoe – englischer Cast zum Miyazaki-Film enthüllt

The Boy and the Heron – der heißerwartete neue Film von Hayao Miyazaki – feierte in Japan bereits Premiere. Der internationale Start steht aktuell allerdings noch aus – aber nicht mehr lange.

Startdatum und der englische Cast

GKIDS, die sich für den Vertrieb des Filmes in den USA verantwortlich zeichnen, teilten nun ein neues Poster zum Film, der einige spannende Details verrät. Die wichtigste Info vorweg: The Boy and the Heron soll am 8. Dezember 2023 in nordamerikanischen Kinos starten. Dabei dürft ihr auch mit IMAX-Vorstellungen rechnen.

Außerdem enthüllte GKIDS auch die englische Riege an Synchron-SchauspielerInnen und die besteht aus zahlreichen großen Namen:

Christian Bale

Dave Bautista

Gemma Chan

Willem Dafoe

Karen Fukuhara

Mark Hamill

Robert Pattinson

Florence Pugh

Im entsprechenden Twitter-Post heißt es zudem, „die gesamte Produktion der englischsprachigen Version erfolgte in Übereinstimmung mit SAG-AFTRA“. Nachdem der Autorenstreik nämlich mit positivem Ergebnis aufgelöst werden konnte, befindet sich die SAG-AFTRA weiterhin im Streik.

So sieht das neue Poster zum Film aus:

Wann The Boy and the Heron hierzulande an den Start geht, bleibt nach wie vor abzuwarten. Die Veröffentlichung dürfte aber auch hier nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

Wer übrigens denkt, der Film sei Miyazakis letzter, vertut sich. Ghibli-Produzent Toshio Suzuki bestätigte bereits, dass Hayao Miyazaki an nächstem Projekt werkelt.

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS