Ghibli-Produzent Toshio Suzuki bestätigt, dass Hayao Miyazaki bereits an nächstem Projekt werkelt

Erst kürzlich berichteten wir, dass Hayao Miyazaki wohl schon an Ideen für einen weiteren Film nach The Boy and the Heron spinnt – immerhin scheint er nicht für den Ruhestand gemacht. Das bestätigte nun auch sein langjähriger Kollaborateur und Ghibli-Produzent Toshio Suzuki in einem Interview mit Liberation. Miyazaki arbeite bereits an einem neuen Projekt.

Miyazaki macht weiter, Suzuki macht mit

„Er denkt jeden Tag über dieses nächste Projekt nach und ich kann ihn nicht aufhalten – ehrlich gesagt, ich habe es aufgegeben“, sagt Suzuki. „Ich versuche nicht mehr, ihn davon abzubringen, selbst wenn er einen gescheiterten Film machen würde. Im Leben ist es nur die Arbeit, die ihm Freude bereitet.“

Suzuki erklärt: „Wir haben uns gerade noch einmal unterhalten, und er hat etwas Unglaubliches zu mir gesagt. Er sagte: ‚Übrigens, worum ging es in meinem letzten Film? Ich kann mich nicht erinnern.‘ Er fing an, über ein neues Projekt zu sprechen, also halte ich ihn nicht auf. Solange er arbeitet, kann ich nicht in Rente gehen. Er ist 82, und ich denke, er wird bis zu seinem 90. Lebensjahr weitermachen. Ich mache mit.“

Wir dürfen uns in Zukunft also wohl noch über einen weiteren Miyazaki-Film freuen. Der dürfte aber noch in weiter Ferne liegen. Ist aber auch halb so wild, immerhin steht hierzulande ja auch noch die Premiere seiner aktuellen Arbeit aus. Wann The Boy and the Heron in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt.

