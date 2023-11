Erster deutscher Trailer zum neuen Ghibli-Film „Der Junge und der Reiher“ von Hayao Miyazaki

Nachdem Hayao Miyazakis neuer Film – Der Junge und der Reiher – ursprünglich zum 9. Januar 2024 in den deutschen Kinos anlaufen sollte, berichteten wir kürzlich, dass er es sogar eine knappe Woche früher, am 4. Januar, in die Lichtspielhäuser schafft.

Erster deutscher Trailer veröffentlicht

Der Film wird hierzulande von Wild Bunch Germany vertrieben und soll sowohl in einer Version mit deutscher Sprachausgabe als auch in einer Version mit japanischem Originalton inklusive Untertiteln anlaufen. Von der deutschen Sprachausgabe könnt ihr euch nun einen Eindruck im Zuge eines entsprechenden Trailers machen.

So beschreibt Wild Bunch Germany den Film:

Nachdem seine Mutter bei einem Luftangriff im zweiten Weltkrieg umgekommen ist, muss der elfjährige Mahito Tokio verlassen. Er zieht zu seinem Vater und dessen neuer Frau in ein altes Herrenhaus, das sich auf einem riesigen Landgut befindet. Isoliert von der Welt, beginnt Mahito, die verzauberten Landschaften, die sein neues Zuhause umgeben, zu erforschen und begegnet einem mysteriösen Graureiher, der hartnäckig an seiner Seite bleibt. Nach und nach wird der Reiher zu seinem Führer und hilft ihm, die Welt um ihn herum besser zu verstehen und die Geheimnisse des Lebens zu lüften.

Die englischsprachige Version lockt übrigens mit einer echten Starbesetzung. Und wer denkt, dass Der Junge und der Reiher das letzte Projekt von Hayao Miyazaki ist, hat weit gefehlt. Sein langjähriger Freund und Produzent Toshio Suzuki bestätigte, dass er bereits am nächsten Projekt werkelt.

Der Junge und der Reiher im ersten deutschsprachigen Trailer

via anime2you, Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS