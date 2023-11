Die wohl stärkste Prinzessin der Serie: Director über Zelda in Tears of the Kingdom

Eine kürzliche Ausgabe von Nintendo Dream beinhaltete ein Entwickler-Interview zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In diesem ging es in einem Abschnitt um Zelda selbst – konkret um ihre Geschichte im Spiel, ihren Charakter, ihre Reise und mehr. Hidemaro Fujibayashi stand dabei Rede und Antwort.

Prinzessin des Volkes

In „Breath of the Wild“ ging es laut Fujibayashi für Zelda darum, „mit dem Gefühl zu kämpfen, wertlos zu sein, weil sie nicht in der Lage war, die Erwartungen anderer an sie zu erfüllen, aber schließlich ihren Weg zu finden und am Ende zu reifen“.

In „Tears of the Kingdom“ hat Prinzessin Zelda „ihre Probleme überwunden und den Weg festgelegt, den sie einschlagen muss, und nun beginnt sie sich zu fragen, was sie für die Menschen tun kann, die derzeit im Land Hyrule leben, nachdem das Königreich von Hyrule zerstört wurde“.

Hier spielt auch Zeldas neuer Look rein. Zelda verschreibt sich aktiv „der Wiederherstellung der Lebensgrundlagen der Menschen und an anderen Formen der humanitären Hilfe. Daher glaube ich, dass sie beschlossen hat, die Fortbewegung zu erleichtern“, erklärt Fujibayashi. Kurzes Haar ist wohl schlicht praktischer.

Die stärkste Prinzessin der Serie

Fujibayashi kommt zudem zu dem Schluss, dass Zelda aus „Tears of the KIngdom“ die wohl stärkste Prinzessin Zelda in der Serien-Geschichte ist: „[Nach den Ereignissen des ersten Spiels] fragt sie sich tief im Inneren, ob das Königreich Hyrule überhaupt wiederbelebt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt führte dieses Ereignis dazu, dass sie in die Vergangenheit zurückkehrte und die Zeit ihrer Vorfahren sah, die das Königreich gründeten. Prinzessin Zeldas Vater war ein strenger Mann und sie konnte nichts von ihrer Mutter lernen, da diese so früh verstarb. Doch in der Vergangenheit trifft sie auf eine freundliche Vaterfigur und eine erfahrene Mutterfigur.“

„Ich denke, die Zwischensequenzen von Dragon Tear zeigen, wie sie viel daraus lernt und dadurch wächst. Viel später tritt sie gegen Ganondorf an und es zeigt sich, dass sie ihre Kräfte unter Kontrolle hat. Ich denke, wenn man sich alle ‚Dragon Tear‘-Zwischensequenzen der Reihe nach noch einmal ansieht, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, kann man sehen, wie sie stetig wächst“, so Fujibayashi weiter.

Und es stimmt: SpielerInnen, die „Tears of the Kingdom“ beendet haben, wissen, welche Lasten Zelda schultert, um Link bei seiner Aufgabe zu unterstützen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für Nintendo Switch verfügbar.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo