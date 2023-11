Everwild: Das heißersehnte Rare-Spiel lebt noch – vier Jahre nach der Ankündigung

In diesen Tagen jährt sich die Ankündigung von Everwild zum vierten Mal. Das neue Spiel von Rare hätte für den ein oder anderen ein Unterschiedsmacher werden können. Es gab mal eine Zeit, in der haben selbst eingefleischte Sony-Fans hier und da neidisch auf das Xbox-Ökosystem geschaut. Besonders, wenn sie auch Fans japanischer Spiele waren. Everwild wäre vielleicht mal wieder so ein Spiel gewesen.

Monatelang herrschte Funkstille nach der Ankündigung, dann gab es Medienberichte, Rare hätte das Spiel noch einmal komplett umgekrempelt. Ein offizielles Statement folgte dann im Juni 2021. Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, sagte damals: „Sie versuchen nur sicherzustellen, dass sie etwas Besonderes haben. Wir haben einen kleinen Einblick in die Welt gezeigt, ihr habt den Art-Style gesehen, den das Team hat, aber wir wollen es richtig machen“.

Seitdem: Gar nichts, abgesehen von einem Social-Media-Post. Jetzt gibt es jedoch mal wieder ein Lebenszeichen, und zwar in einer Stellenanzeige. Wie so oft. Mit mehreren Anzeigen sucht Rare Verstärkung für die Teams zu Sea of Thieves und eben Everwild, berichtet PureXbox. Die Stellenanzeige ist allerdings schon drei Monate alt.

Nähern wir uns Neuigkeiten zum Spiel? Zumindest lebt es noch. Wenn das Spiel wirklich so umgekrempelt wird, wie Medienberichte es beschrieben, dann dürfte uns wohl buchstäblich eine Neuvorstellung erwarten. Wären The Game Awards vielleicht eine gute Gelegenheit dafür?

Ein alter Trailer zum Spiel

Bildmaterial: Everwild, Microsoft, Rare