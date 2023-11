Coca-Cola-Truck war gestern: Der Poké-Truck bringt euch jetzt diese Geschenke

The Pokémon Company und Niantic läuten die Weihnachtszeit in Pokémon GO ein. Dazu veröffentlichte man heute einen kleinen Trailer, der eine frohe Kunde überbringt: Es gibt zusätzliche Pokébälle für alle Spielenden!

Das Video erinnert unweigerlich an den berühmten Coca-Cola-Truck, der jedes Jahr werbeträchtig seine Runden dreht. Vielleicht hat man sich ein wenig inspirieren lassen. Jedenfalls ist der Poké-Truck randvoll mit Pokébällen, die zwischen dem 2. und 26. Dezember 2023 verteilt werden.

Das heißt: PokéStops werden dann mehr Pokébälle liefern. Niantic verspricht außerdem, dass es mehr PokéStops geben wird. „Mach dich bereit, deine Umgebung zu erkunden und neue Orte auf der Jagd nach neuen Pokémon zu entdecken“, heißt es in der Ankündigung.

Season „Zeitlose Reisen“ hat begonnen

Gestern erst hat The Pokémon Company die neue Season für Pokémon GO eingeläutet. Sie beginnt morgen um 10 Uhr Ortszeit und rückt Hisui-Pokémon in den Fokus. Außerdem werden Fans die Gelegenheit haben, Dinge nachzuholen, die sie verpasst haben.

Die Pokéball-Lieferung im Video:

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic