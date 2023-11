Pokémon GO: In der neuen Season „Zeitlose Reisen“ könnt ihr Verpasstes nachholen

The Pokémon Company und Niantic haben Details zur neuen Season von Pokémon GO enthüllt. Die neue Season heißt „Zeitlose Reisen“ und beginnt bereits am 1. Dezember 2023 um 10 Uhr Ortszeit. Sie dauert bis zum 1. März 2024 an. Mit einem neuen Trailer stellt man euch die Inhalte vor, die euch dabei erwarten.

Im Fokus dieser neuen Spielzeit stehen Hisui-Pokémon, darunter auch Hisui-Silvarro, Hisui-Tornupto und Hisui-Admurai. Letzterer macht gleich am 3. Dezember den Anfang bei einem Raid-Tag.

Der Trailer verspricht außerdem, dass ihr „Verpasstes“ nachholen könnt. So wird gleich am 16. und 17. Dezember ein „Community Day Throwback“ gefeiert. Dabei kehren Pokémon von Community Days aus 2022 und 2023 zurück, um den Jahresabschluss zu feiern.

Der Trailer zur neuen Jahreszeit:

