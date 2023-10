Resident-Evil-Veteran Shinji Mikami kündigt an, sich wieder an die Arbeit zu machen

Es sieht ganz so aus, als bereite sich Branchengröße Shinji Mikami vor, zurück in die Arbeit einzutauchen. Wir erinnern uns: Früher in diesem Jahr gab Tango Gameworks bekannt, dass Mikami – seines Zeichens Gründer und CEO – das Studio verlassen würde.

Zeit, sich an die Arbeit zu machen

Jetzt ließ Mikami via Twitter verlauten: „Nachdem ich nun den Bann des Wettbewerbsverbots gebrochen habe, sollte ich mich wohl an die Arbeit machen.“ In den letzten Wochen und Monaten ließ Mikami offenbar die Seele baumeln – sein Twitter-Auftritt zeigt jedenfalls zahlreiche Bilder, verschiedene Onsen-Ausflüge und Kommentare zu kürzlich durchgespielten Titeln wie Ghost of Tsushima und Resident Evil 4 Remake.

In der Vergangenheit zeichnete sich Mikami, in wechselnden Rollen, für zahlreiche Titel aus – nicht zuletzt auch als einer der Schöpfer der Resident-Evil-Serie. Wie seine Pläne nun aussehen? Das verrät Mikami noch nicht. Es sieht aber ganz so aus, als dürften wir uns bald auf Neuigkeiten einstellen.

Shinji Mikami hat die Zeitspanne des Wettbewerbsverbots hinter sich gebracht, Hideki Kamiya hingegen ist gerade hinein gestartet. Nach seinem Abschied von PlatinumGames präsentierte er sich nun mit einem eigenen YouTube-Channel, auf dem er über seine Pläne für die Zukunft spricht – hier lest ihr mehr.

Bildmaterial: Shinji Mikami, Twitter