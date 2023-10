Noch vor dem Launch könnt ihr Super Mario Bros. Wonder selbst ausprobieren

Wartet ihr sehnsüchtig auf Super Mario Bros. Wonder? Auf eine im eShop verfügbare Demo wartet ihr aktuell noch vergebens. Trotzdem könnt ihr das neue 2D-Abenteuer von Super Mario schon selbst ausprobieren. Nämlich auf der Polaris Convention vom 13. bis zum 15. Oktober 2023.

Die Convention findet das zweite Mal in Hamburg statt. Und während es ein breites Angebot rund um Anime, Manga, Retro und Co. gibt, ist auch der Fokus auf Gaming diesmal hervorhebenswert. So bringt Capcom beispielsweise Dragon’s Dogma 2 zur Europa-Premiere mit.

Nintendo hat neben Super Mario Bros. Wonder auch noch Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Prince of Persia: The Lost Crown von Ubisoft, Pikmin 4, Zelda: Tears of the Kingdom und Fae Farm im Gepäck. Ihr findet Nintendo in Halle 1, Stand 117.

Im Hamburg winkt darüber hinaus ein Programm aus Art- und Cosplay-Contests, ein Live-Event mit PietSmiet, eine Retro-Ausstellung „40 Jahre Famicom“ und sogar ein Flohmarkt. Derzeit werden bis zu 20.000 BesucherInnen erwartet. Der Samstag ist bereits ausverkauft.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober hierzulande für Nintendo Switch. Euch erwarten zahlreiche physische Vorbestellerboni, die wir euch hier übersichtlich aufgelistet haben.

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo