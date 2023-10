Der Green Beret ist zurück: Commandos Origins lässt die Taktikreihe wieder aufleben

Der Publisher Kalypso Media und der Entwickler Claymore Game Studios gaben kürzlich bekannt, dass die Echtzeit-Taktik-Reihe Commandos einen neuen Ableger erhalten soll.

Mit Commandos: Origins möchten die in Deutschland ansässigen Entwickler die legendäre Reihe wieder zum Leben erwecken. Commandos: Origins soll 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam und dem Epic Games Store erscheinen.

Erlebe die Entstehung der legendären Eliteeinheit in Commandos: Origins. Der langerwartete Nachfolger der Commandos-Serie führt dich zurück zu den Anfängen des Echtzeit-Taktik-Genres. Und damit zu den Tagen, in denen Jack O’Hara – der Green Beret – und seine fünf Kameraden zu der berühmt-berüchtigten Truppe wurden, die seither dafür bekannt ist, all jene Missionen zu erledigen, an die sich niemand sonst herangewagt.