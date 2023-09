Super Mario Bros. Wonder: Diese Vorbestellerboni erwarten euch bei diversen Händlern

Mit Vorbestellerboni versuchen verschiedene Händler, euch zur Vorbestellung von Spielen zu bewegen. First-Party-Games von Nintendo kommen dabei oft ganz gut weg. Leider muss man sich entscheiden. Welcher Bonus darf es sein? Amazon und Media Saturn legen vor:

Bisher bietet kein Händler eine Bebilderung der Boni an. Bei GameStop erhaltet ihr allerdings eine handelsübliche Super-Mario-Trinkflasche, also ohne „Wonder“-Branding. Sicherlich wird sich an der Vorbestellerboni-Front in den nächsten Tagen und Wochen bei den üblichen Verdächtigen noch einiges tun.

Super Mario Bros. Wonder ist ein neues 2D-Mario, das ihr natürlich auch im Koop spielen könnt. Es warten viele neue Elemente und Ideen auf euch und einige wird uns Nintendo sicher am 31. August präsentieren.

Die Direct im Livestream:

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo