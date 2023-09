Tales of Arise: Producer erklärt, wieso es jetzt doch noch einen Story-DLC gibt

Schon vor der Veröffentlichung sagte Producer Yusuke Tomizawa, dass Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten solle. Auch nach dem Verkaufserfolg von Tales of Arise änderte er seine Meinung nicht. Jetzt, zwei Jahre später, gibt es doch noch die Story-Erweiterung Beyond the Dawn.

Warum es diese Kehrtwende gab, das erklärt Tomizawa in einem neuen Blogbeitrag. „Seit der Veröffentlichung von Arise haben wir von Leuten, die Spaß an der Hauptstory hatten, viele Anfragen bekommen, eine Fortsetzung der Geschichte herauszubringen“, erklärt Tomizawa. „Das Entwicklerteam hat ausführlich diskutiert und überlegt, welcher Stellenwert und welcher Reiz nötig wären, um noch über die ursprüngliche Geschichte hinauszugehen“, so Tomizawa weiter.

Geschichten existieren auch jenseits des Produkts

Tomizawa geht dann ausführlich auf die Story zu Tales of Arise ein und resümiert dann: „Ich mag solche faszinierenden Geschichten, die Eindruck hinterlassen und die manchmal die Realität widerspiegeln. Andererseits denke ich auch gerne an das spätere Leben der Charaktere und frage mich plötzlich, wie diese Charaktere in der Welt nach dem Ende der Geschichte mit dieser Frage umgehen.“

„Wir haben uns entschlossen, uns auf diese Emotionen zu fokussieren und diesen Titel zu entwickeln, damit ihr sie wiedersehen und erleben könnt, wie sie sich ein weiteres Mal weiterentwickeln. Wie der Name Beyond the Dawn bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um eine Geschichte über die Zukunft und Realität, die uns unmittelbar nach der Reise von Alphen erwarten“, so Tomizawa

Die Geschichte sei außerdem ein Abbild der zugrunde liegenden Philosophie des Tales-of-Teams, „dass die Lebensgeschichten der Charaktere auch jenseits der Grenzen des Produktes weiterexistieren.“ Auch deshalb habe der Umfang dieses zusätzlichen DLCs die ursprünglichen Erwartungen übertroffen. Tomizawa selbst schätzt die Spielzeit auf 20 Stunden.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Tales of Arise: Beyond the Dawn, Bandai Namco