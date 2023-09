Square Enix teilt neue Details zu Tifas alternativem Outfit in Final Fantasy VII Remake

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Nachdem es kürzlich bereits um Clouds Garderobe und Aeriths Kleid in Kapitel 9 des Remakes ging, widmet sich ein neuer Tweet nun einem von Tifas Looks.

Tifas exotischer Look im Detail

Square Enix teilte die Konzeptzeichnungen und einen In-Game-Screenshot via Twitter, um Fans einen besseren Einblick in die kleinen Details zu geben, die das Outfit ausmachen.

Tifas Kleid ist japanischen Kimonos nachempfunden und verfügt über einen Obi mit metallischem Tiermuster, der um ihre Taille gewickelt ist. Wenn Tifa im Kampf Feinde angreift, funkeln die glänzenden Details des Obi im Licht des Spiels.

Außerdem wird die Farbe Rot als Akzentfarbe zum Kontrast zum Schwarz und Grau ihres Kleides verwendet. Um Tifas Design einen einzigartigen Charme zu verleihen, wurde ihren Augen roter Lidschatten hinzugefügt, der die roten Details des Kleides im Kimono-Stil weiter betont.

Tifas exotisches Kleid ist eine von drei Optionen, die sie tragen kann, wenn sie in Kapitel 9 von Final Fantasy VII Remake in Don Corneos Villa eindringt. In Kapitel 3 fragt Tifa Cloud, welches Kleid zu ihr passen würde, wenn sie an einem Abend in der Stadt ausgehen würden. SpielerInnen können hier zwischen „Sportlich“, „Reif“ oder „Exotisch“ wählen. Wählt man „Exotisch“, wird sich Tifa später für den Kimono-Stil entscheiden.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für Anfang 2024 angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO