Cloud im Kleid: Square Enix teilt neue Konzeptzeichnungen aus Final Fantasy VII Remake

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. In einem neuen Tweet widmet man sich dem Protagonisten des Spiels – Cloud. Konkret geht es aber um seine spezielle Garderobe, als er und seine GefährtInnen versuchen, eine Audienz bei Don Corneo zu erhalten.

Cloud schick eingekleidet

Im Zuge dieser Sequenz schlüpft Cloud nämlich in ein Kleid, um in die Nähe des schmierigen Gangsterbosses zu gelangen. Der Tweet zeigt Skizzen des einfachen Kleides – als einfache Skizze und zusätzlich in kolorierter Form. Zwei weitere Screenshots präsentieren das In-Game-Ergebnis.

Dabei fokussiert sich der Tweet auf das Standard-Kleid, mit dem Cloud eingekleidet wird, wenn SpielerInnen durch die Hauptgeschichte stürmen, ohne sich irgendwelchen Nebenaufgaben zu widmen. Gehen SpielerInnen vorher den optionalen Aufgaben nach, wird Cloud – je nach Fortschritt – von alternativen Kleidern geschmückt – insgesamt bietet das Spiel hier drei mögliche Optionen.

Stichwort „Don Corneo“: Welche Bedenken das Team bei dem Gangsterboss hatte, lest ihr hier. Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für Anfang 2024 angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO