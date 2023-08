Hübsch auf verdeckter Mission: Neue Konzeptzeichnungen von Aerith aus Final Fantasy VII Remake

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. In einem neuen Tweet widmet man sich nun einmal mehr dem Blumenmädchen Aerith. Nachdem es kürzlich noch um Clouds spezielle Garderobe ging, wird nun Aeriths hübsches Kleid genauer beleuchtet.

Aerith schick auf verdeckter Mission

Die geteilten Artworks umfassen Farb- und Schwarzweißversionen eines der Kleider, die Aerith im Spiel tragen kann. Abhängig davon, wie viele Gelegenheitsjobs Cloud in Kapitel 8 des Spiels abschließt, kann Aerith nämlich eines von drei verschiedenen Kleidern tragen.

Die gezeigten Konzeptzeichnungen konzentrieren sich nur auf das zweite Kleid. Um dieses zu erhalten, müssen SpielerInnen in Kapitel 8 drei bis fünf Nebenaufgaben abschließen. Aerith trägt das Kleid, um in Kapitel 9 von FFVII Remake in Don Corneos Villa einzudringen.

Dieses besondere Kleid baut auf ein Blumen-Leitmotiv, das sich durch die gesamte Gestaltung zieht – von der Halskette bis zu den Details auf dem Kleid selbst. Auch das Haar fällt nach Angaben von Square Enix etwas lockerer aus als bei Aeriths gängigem Modell.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für Anfang 2024 angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO