Der Starfield-Effekt: Sean Murray feiert mit No Man’s Sky den stärksten Monat seit Jahren

No Man’s Sky wurde ursprünglich 2016 veröffentlicht und konnte zu Beginn nicht halten, was es versprach. Die Geschichte ist bekannt. In den letzten Jahren hat Hello Games das Spiel jedoch kontinuierlich verbessert und extrem erweitert.

Über 20 große Inhalts-Updates gab es – und No Man’s Sky konnte eine treue Fangemeinde gewinnen. Seit 2022 ist No Man’s Sky auch für Nintendo Switch erhältlich. Das ist interessant, weil kaum jemand gedacht hätte, dass No Man’s Sky auf Nintendo Switch nativ läuft. Nicht einmal die Entwickler selbst.

Das Spiel basiert auf prozeduraler Generierung, die Konsole generiert also alles, was ihr seht. „Das macht es so viel schwieriger, unser Spiel auf so etwas wie die Switch zu bringen“, so Sean Murray vor einiger Zeit.

Die Mühe hat sich gelohnt. Wie Sean Murray jetzt twitterte, legte No Man’s Sky nun den „stärksten Monat der letzten Jahre“ hin. Murray grenzte nicht weiter ein, aber auch ohne konkretere Angaben ist das beachtenswert – denn No Man’s Sky ist über sieben Jahre alt.

Der Switch-Version ist dieser Zuwachs wohl kaum noch zuzuschreiben. Auch dem letzten großen Update „Echoes“ nicht, denn diese großen Updates gibt es regelmäßig. Insofern muss es andere Gründe geben und natürlich werden die in Starfield gesucht.

In den sozialen Medien hörte man in den letzten Tagen und Wochen immer wieder „No Man’s Sky“, wenn es um Starfield ging. Viele Fans, aber auch viele Medien, machten Vergleiche auf. Es scheint, als würde sich dies auch in den Verkaufszahlen widerspiegeln.

Bildmaterial: No Man’s Sky, Bandai Namco, Hello Games