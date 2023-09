Sony klärt auf, warum man Trailer und weitere Inhalte zum KOTOR-Remake löscht

Embracer und Sony scheinen langsam Spuren des Remakes von Star Wars: Knights of the Old Republic aus dem Internet zu entfernen. Ein Umstand, der die Befürchtung nährt, dass es nicht gut um das Projekt stehen könnte.

Immerhin war die Reise des Remakes bisher turbulent. Nach zahlreichen Leaks gaben Aspyr und Sony 2021 offiziell bekannt, dass sich ihr Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic in der Entwicklung befindet.

Seitdem waren die Nachrichten zum Remake alles andere als optimistisch. Im Mai 2022 gab Aspyrs Muttergesellschaft Embracer bekannt, dass sich der Evil-Dead-Entwickler Sabre Interactive mit Aspyr zusammengetan hat, um an dem Remake zu arbeiten. Wenig später wurde dann berichtet, dass das Remake von Star Wars Knights of the Old Republic „in ernsthaften Schwierigkeiten steckte“ und „auf unbestimmte Zeit verzögert“ wurde.

Im August folgte dann die Bestätigung, dass Aspyr vollständig aus dem Projekt entfernt wurde und die Entwicklungsverantwortung an eines der osteuropäischen Studios von Sabre Interactive übergeben wurde.

Trailer und Erwähnungen verschwinden, Sony klärt auf

Nun scheint es, dass die Entwicklung des Remakes erneut vor Problemen steht, da Trailer und Erwähnungen des Spiels immer mehr aus dem Internet entfernt werden.

Während der ursprüngliche PlayStation-Blogbeitrag, der das Spiel ankündigte, noch online ist, wurde der Enthüllungstrailer privat gemacht und kann nicht mehr angezeigt werden. Mittlerweile ist vielen aufgefallen, dass auch frühere Social-Media-Beiträge zum Remake von Knights of the Old Republic gelöscht wurden.

Nach der Entdeckung, dass Trailer zum Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake systematisch aus dem Internet gelöscht wurden, machte Sony nun ein Problem mit der Musiklizenz dafür verantwortlich und bezeichnete die Schritte als „normal“.

„Im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeit entfernen wir Vermögenswerte mit lizenzierter Musik, wenn die Lizenzen ablaufen“, erklärte ein Sony-Sprecher in einer Erklärung gegenüber Kotaku. Wie die Website anmerkt, handelte es sich bei der einzigen Musik, die im Remake-Trailer zu Knights of the Old Republic zu sehen war, um das Disney-eigene Hauptthema „Star Wars“, also scheint hier wohl der Haken zu sein.

Es bleibt gespannt abzuwarten, wie es sich das Projekt weiter entwickelt.

