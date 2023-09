Before the Night: Koreanischer 2D-Horror entführt euch in eine Welt mit verkehrten Rollen

Der koreanische Publisher CFK hat das 2D-Horror-Abenteuer Before the Night weltweit für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel wurde im Alleingang vom koreanischen Indie-Entwickler Uneducated Game Studio – so nennt es sich wirklich – erschaffen. Seht unten den Launchtrailer!

Du landest in einer Welt, in der die Rollen von Mensch und Tier umgekehrt laufen. Eins dieser menschlichen Haustiere, Lisa, vermisst zutiefst den Hasen Alice – ihren verstorbenen Besitzer. Lisa zieht hinaus in die Welt der Tiere, um die Lebensblumen zu sammeln. Diese sind die einzige Möglichkeit, um jemanden von den Toten wiederzubeleben. Je größer Lisas Wunsch danach wird Alice zurückzubringen, desto schrecklichere Dinge geschehen in der Welt der Tiere …

Der neue Launchtrailer:

Bildmaterial: Before the Night, CFK, Uneducated Game Studio