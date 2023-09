Kurz vor Serienstart präsentiert sich Castlevania: Nocturne in umfangreichem Trailer

Am 28. September geht das nächste Anime-Kapitel von Castlevania via Netflix an den Start. Kurz vor Start präsentiert sich Castlevania: Nocturne nun mit einem neuen Trailer, der weitere Eindrücke zum nächsten Vampirjäger-Abenteuer liefert.

Der Anime wird die Geschichte von Richter Belmont behandeln, der nicht nur in „Rondo of Blood“, sondern ebenso dem beliebten „Symphony of the Night“ eine tragende Rolle spielte. So beschreibt der neue Trailer „Nocturne“:

Nocturne ist eine packende Geschichte über Liebe und Verlust und markiert eine Weiterentwicklung der ursprünglichen, bei Fans beliebten Castlevania-Netflix-Serie. Mit einer noch nie dagewesenen Origin-Story von Richter Belmont (Gaming-Ikone und einer der beliebtesten Charaktere der Franchise). Bandana inklusive.

Und wie geht es an der Videospielfront weiter? Schwer zu sagen. Konami zeigt sich jedenfalls motiviert vom Enthusiasmus der Fans. Ob das auch in Spiel-Nachschub mündet, bleibt abzuwarten.

Castlevania: Nocturne im neuen Main Trailer

Bildmaterial: Castlevania: Nocturne, Netflix, Konami, Project 51 Productions