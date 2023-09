Puzzle-Adventure Chants of Sennaar lässt euch Geheimnisse vergessener Sprachen lüften

Mit Chants of Sennaar erschien kürzlich ein Spiel des Indie Studios Rundisc, das vermutlich die wenigsten auf dem Schirm hatten. Publisher Focus Entertainment veröffentlichte den Launchtrailer zum „faszinierenden Puzzle-Adventure, in dem ihr Glyphen entschlüsselt, um die Geheimnisse vergessener Sprachen zu lüften“.

Ein kleiner Geheimtipp?

In der Welt von Chants of Sennaar sprechen die Völker des Turms schon seit Anbeginn der Zeit nicht mehr miteinander. Ein Reisender jedoch soll eines Tages die Weisheit finden, die Mauern einzureißen. So beschreibt Focus Entertainment den Titel:

Entdeckt und erforscht eine faszinierende Welt, in der Männer ihre Vergangenheit vergessen haben; eine farbenfrohe und poetische Kulisse, die vom Mythos von Babel inspiriert ist und sich visuell an europäischen Comiczeichnern und einer Vielzahl architektonischer Stile orientiert. Bereist die endlosen Stufen eines gewaltigen Labyrinths, deckt eine bedrohliche Wahrheit auf und enthüllt die Geheimnisse dieses fesselnden Universums, in dem alte Sprachen sowohl Schloss als auch Schlüssel sind.

Diverse Medienvertreter zeigen sich begeistert vom Titel. Jason Schreier von Bloomberg schreibt etwa: „Vor einer Woche hatte ich noch nie von diesem Spiel gehört – jetzt ist es eines meiner Lieblingsspiele des Jahres.“ Auch Stephen Totilo von Axios ist von Chants of Senaar angetan und beschreibt es als „ein wunderschönes, brillantes Puzzle-Abenteuer über das Übersetzen von Sprachen.“

Chants of Sennaar ist jetzt für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erhältlich. Eine kostenfreie Demo ist auf allen Plattformen verfügbar.

Chants of Senaar im Launchtrailer

Bildmaterial: Chants of Sennaar, Rundisc, Focus Entertainment