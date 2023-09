The Elder Scrolls: Castles ist Fallout Shelter im Skyrim-Mantel und jetzt spielbar

Quasi aus dem Nichts hat Bethesda ein neues The Elder Scrolls veröffentlicht – und zwar für Mobilgeräte. The Elder Scrolls: Castles dürfte dabei für Déjà-vus sorgen – immerhin erwartet euch mit dem Titel im Grunde Fallout Shelter im „Elder Scrolls“-Stil.

Fallout Shelter im Skyrim-Gewand

The Elder Scrolls: Castles erschien heute ohne großes Aufsehen bei Google Play. Es ist auf der ‚Google Play‘-Seite als Early Access aufgeführt, kann aber derzeit kostenlos heruntergeladen und auf Android-Geräten gespielt werden. Laut ‚Google Play‘-Eintrag ist „Castles“ „ein neues Mobile-Spiel, das euch die Kontrolle über euer eigenes Schloss und eure eigene Dynastie gibt. Beaufsichtigt eure Untertanen, während die Jahre vergehen, Familien wachsen und neue Herrscher den Thron besteigen.“

Jeder Tag im wirklichen Leben umspannt in The Elder Scrolls: Castles ein ganzes Jahr, heißt es in der Beschreibung. The Elders Scrolls: Castles wird Quests enthalten, wie das „Sammeln wertvoller Gegenstände zum Wachstum eures Königreichs“.

Die Ähnlichkeiten zu Fallout Shelter sind unverkennbar. Die Bau- und Zeitmanagement-Simulation von Bethesda erschien ursprünglich 2015 für iOS und ließ SpielerInnen eine Vault samt ihrer BewohnerInnen beaufsichtigen. Der Titel hatte genug Erfolg um später im Jahr für Android, dann 2016 für PCs, 2017 für Xbox One und 2018 für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht zu werden.

„Castles“ könnte noch für eine ganze Weile das einzige neue „The Elder Scrolls“ bleiben, in dem ihr euch austoben dürft. The Elder Scrolls VI soll nämlich noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, wie wir kürzlich berichteten.

via IGN, Bildmaterial: The Elder Scrolls: Castles, Bethesda Softworks