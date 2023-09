Deutsche Verkaufscharts: Lies of P gelingt ein gruselig starker Dreifach-Einstieg

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts gelingt Lies of P ein starker Neueinstieg. Das koreanische Action-RPG erklimmt die Spitzenposition in den hiesigen PS5-Charts und erringt in den Xbox-Series-Charts den zweiten Platz hinter Starfield.

In den PS4-Rankings reicht es für Lies of P immerhin für Rang vier. Hier zeigt sich die Spitze aus GTA V und Hogwarts Legacy weiter unverändert. Gleiches gilt für die Xbox-One-Charts, nur umgekehrt.

Nach dem Start der Premium Edition mischt jetzt auch die Standardversion von Mortal Kombat 1 die Charts auf. Zum Auftakt werden Rang zwei (PS5) und drei (Xbox Series) erreicht. In den Switch-Rankings rast Mario Kart 8 Deluxe als Erster über die Linie, dahinter landet die neue Handelsversion von Pikmin 1 + 2.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio