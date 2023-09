Dragon’s Dogma 2: Neue Gameplay-Videos gehen Einblicke insbesondere ins Kampfsystem

Im Anschluss an die Präsentation von Dragon’s Dogma 2 bei der Tokyo Game Show 2023 durften auch zahlreiche Medien ihre Eindrücke zum Spiel veröffentlichen, das sie zuvor angespielt hatten. Dabei erwartet uns allerhand neues Gameplay-Material.

In dem narrativen Action-RPG werdet ihr als Erweckter in eine Fantasy-Welt verfrachtet. Dort führt ihr eine Gruppe von bis zu drei KI-BegleiterInnen an, die als Vasallen bekannt sind. Organisiert eure Gruppe, nutzt ihre Stärken und umgeht ihre Schwächen. Zu Beginn könnt ihr aus einem von vier verfügbaren Laufbahnen wählen: Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier. Ihr könnt diese jederzeit in den Laufbahngilden ändern.

Über ein Jahrzehnt musste ins Land gehen, bis das beliebte Dragon’s Dogma eine Fortsetzung erhielt. Eine wertvolle Marke für Capcom, so bestätigte Director Hideaki Itsuno. Das ist auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Wann Dragon’s Dogma 2 an den Start gehen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Einige Gameplay-Videos:

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom