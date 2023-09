DLC-Frage zu Zelda: Tears of the Kingdom beantwortet – und das nächste Zelda soll noch besser werden

Solltet ihr nach eurem kürzlichen Abenteuer in Hyrule noch mit Nachschub in Form eines DLC für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rechnen, dürft ihr diese Hoffnung zu Grabe tragen. Das bestätigten Produzent Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi in einem Interview mit Famitsu.

Keine DLC-Pläne, nächster Ableger noch unterhaltsamer

Während der Vorgänger „Breath of the Wild“ nach Veröffentlichung mit zusätzlichen Inhalten gefüttert wurde, soll dies bei „Tears of the Kingdom“ nicht der Fall sein. „Derzeit gibt es keine Pläne, zusätzliche Inhalte zu veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, was ich konnte, um Spiele in dieser Welt zu entwickeln“, erklärt Aonuma.

Und wie geht es stattdessen mit der Serie weiter – war es das mit dem Hyrule, das wir im Zuge der letzten beiden Serienableger bereist haben? Aonuma hält sich alle Türen offen:

„Wenn es einen Grund dafür gibt, kann eine Rückkehr in dieselbe Welt passieren. Egal, ob es sich um eine Fortsetzung oder ein neues Werk handelt – ich denke, es wird eine völlig neue Art zu spielen sein, daher würde ich mich freuen, wenn Sie dem gespannt entgegenblicken.“

Fujibayashi schließt mit vielversprechenden Worten: „Wir sind sehr dankbar, dass so viele SpielerInnen ‚Tears of the Kingdom‘ so lange und intensiv spielen, deshalb werden wir unser Bestes geben, um den nächsten Titel noch unterhaltsamer zu machen.“

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo