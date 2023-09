Sea of Stars: DLC ist bereits in Arbeit und könnte Brücke zu The Messenger schlagen

Offenbar werkelt Sabotage Studio bereits an einem DLC zum aktuellen RPG-Liebling Sea of Stars. Dabei verfolge man dieselbe Entwicklungsstrategie, wie schon bei The Messenger, wie CEO Thierry Boulanger in einem kürzlichen Interview verriet.

Das Haupt-Entwicklungsteam widme sich bereits dem nächsten großen Spiel, während sich ein kleineres Team um den DLC für Sea of Stars kümmere.

DLC könnte Brücke zu The Messenger schlagen

Dies ist nicht die erste Erwähnung des DLC – der Entwickler versprach bereits 2020 im Rahmen der Kickstarter-Kampagne zum Spiel, dass zusätzliche Inhalte folgen würden. In einem damaligen Blog-Beitrag hieß es, der „vollwertige Nebenabenteuer-DLC“ werde „Throes of the Watchmaker“ heißen und „die Welt von Sea of Stars noch weiter ausbauen“.

Darüber hinaus würde der DLC „zusätzliche Einblicke in die Erzählung bieten, die alle unsere Spiele durchzieht“. Gut möglich also, dass der geplante DLC die Brücke zu The Messenger schlägt. Einige Referenzen zum Ninja-Abenteuer finden sich immerhin schon jetzt in Sea of Stars.

Wann der DLC erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio