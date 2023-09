Die Krähen sind los: Sandbox-Spiel lässt euch Dinge tun, die Krähen eben so tun

Das Entwicklerteam von Unbound Creations könnte einigen von euch durch ihren Titel Rain on Your Parade bekannt vorkommen. Nun hat das Studio einen neuen Titel namens Die Krähen sind los angekündigt. Das Team überlegt immer noch, wann die Veröffentlichung sein soll, doch rechnet mit einem Zeitraum von 2024. Dann soll das Spiel für Nintendo Switch erscheinen.

In Die Krähen sind los tun wir Dinge, die eine Krähe eben so tut. In 10 Sandbox-artigen Leveln können wir Gegenstände oder andere Hinterlassenschaften auf Menschen fallen lassen und so beispielsweise neue „Kack-Modi“ entdecken.

All das tun wir, um in den Krasse-Krähen-Klub aufgenommen zu werden. Um diesem beizutreten, müssen wir mehrere Gefallen für unsere tierischen FreundInnen erledigen. In den Nebenquests wir beispielsweise ein Frettchen im Rennen schlagen, die verschwundenen Kinder einer verrückten Eichhörnchen-Mama finden oder alle Krähenwortspiele sammeln.

Der Trailer zu Die Krähen sind los

